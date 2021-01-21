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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 5 от 20 января 2021

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В Электростали отравились 14 школьников

Общество3

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Подмосковная прокуратура начала проверку отравления 14 школьников в Электростали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Дети с жалобами на плохое самочувствие обратились в местные медучреждения. Прокуратура Электростали планирует оценить действия школы и поставщика услуг питания в связи со случившимся.

Накануне СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) из-за массового отравления учащихся двух школ подмосковного Красноармейска. Издание «МБХ медиа» обнаружило, что поставщиком питания в школы подмосковного Красноармейска оказалась «ПродФутСервис» — компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. 

В конце 2018 года в детсадах и школах Москвы произошло массовое отравление детей, о котором рассказала команда политика Алексея Навального. Она возложила ответственность за это на компании Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения. Родители пострадавших детей добились выплаты компенсаций, но «Московский школьник» обратился в суд с требованием опровергнуть и удалить из интернета сведения, а также взыскать с фонда, Навального и юриста Любови Соболь 1,5 млрд рублей как «компенсацию ущерба деловой репутации».

Теги:
отравление, школьники, em

Европарламент призвал расширить санкции против России из-за задержания Навального

Политика1 388

Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе

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Европейский парламент в связи с задержанием в Москве Алексея Навального потребовал от руководства Евросоюза усилить санкции против России, ввести их против физических и юридических лиц, причастных не только к отравлению политика, но и к его аресту. Об этом говорится на сайте Европарламента. 

За резолюцию проголосовал 581 европейский депутат, против высказались 50, 44 парламентария воздержались.

В документе Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции не только против чиновников и силовиков, но и против российских олигархов, людей из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, пропагандистов из прокремлевских СМИ. Ограничения предполагают заморозку их активов в ЕС и лишение свободы передвижения по союзу. Санкции предлагается распространить и на ближайших родственников чиновников, силовиков и остальных людей, которые попадут под ограничения. 

Еще одно требование — остановка строительства газопровода «Северный поток — 2». Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены разработать новую стратегию отношений ЕС с Россией, основанную на поддержке гражданского общества», «критически пересмотреть сотрудничество с Россией».

«ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения», — сказано в документе. 

Ранее незамедлительного освобождения Навального потребовала канцлер Германии Ангела Меркель. «Российские органы задержали жертву покушения с применением химического оружия, а не преступников», — заявила она. С требованием освободить политика также выступили власти, в частности, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии. 

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после его возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, отправил Навального в изолятор на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

Политику стало плохо в августе прошлого года на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске, откуда политика после долгих переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Отравление Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили специалисты из Германии, Франции и Швеции, а также из Организации по запрещению химоружия. Российские власти отрицают, что политика отравили. 

Теги:
em, навальный, европарламент
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