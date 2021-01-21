Европарламент призвал расширить санкции против России из-за задержания Навального

Европейский парламент в связи с задержанием в Москве Алексея Навального потребовал от руководства Евросоюза усилить санкции против России, ввести их против физических и юридических лиц, причастных не только к отравлению политика, но и к его аресту. Об этом говорится на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовал 581 европейский депутат, против высказались 50, 44 парламентария воздержались.

В документе Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции не только против чиновников и силовиков, но и против российских олигархов, людей из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, пропагандистов из прокремлевских СМИ. Ограничения предполагают заморозку их активов в ЕС и лишение свободы передвижения по союзу. Санкции предлагается распространить и на ближайших родственников чиновников, силовиков и остальных людей, которые попадут под ограничения.

Еще одно требование — остановка строительства газопровода «Северный поток — 2». Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены разработать новую стратегию отношений ЕС с Россией, основанную на поддержке гражданского общества», «критически пересмотреть сотрудничество с Россией».

«ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения», — сказано в документе.

Ранее незамедлительного освобождения Навального потребовала канцлер Германии Ангела Меркель. «Российские органы задержали жертву покушения с применением химического оружия, а не преступников», — заявила она. С требованием освободить политика также выступили власти, в частности, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после его возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, отправил Навального в изолятор на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

Политику стало плохо в августе прошлого года на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске, откуда политика после долгих переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Отравление Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили специалисты из Германии, Франции и Швеции, а также из Организации по запрещению химоружия. Российские власти отрицают, что политика отравили.