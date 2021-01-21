Отец 9-классника из Балашихи рассказал об опросе сына силовиком из-за замены портрета Путина на снимок Навального

Девятиклассника из школы № 23 в подмосковной Балашихе несколько часов опрашивали без родителей, потому что кто-то поменял портрет президента Владимира Путина на изображение оппозиционера Алексея Навального. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал отец школьника Сергей.

По его словам, сына сняли с уроков, а классный руководитель написал его матери, что замена портрета — «экстремизм» и что это сделал именно данный ученик. После этого подростка без родителей в присутствии директора школы опрашивали около четырех часов соцработник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и силовик, представившийся школьнику сотрудником Центра по борьбе с экстремизмом, а позже Сергею — сотрудником уголовного розыска.

Школьник позвонил отцу, когда ему вернули телефон, рассказал об опросе и передал трубку силовику. Последний спросил Сергея, не поддерживает ли тот Навального и сообщил, что вручит повестку.

После этого школьника еще какое-то время не отпускал сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних, а затем ему вручили повестку на опрос в присутствии родителей.

VTimes ознакомилось с заявлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, разосланным учителям школ московского района Люблино. В документе просят педагогов провести беседы со школьниками «в целях предотвращения последствий от участия в несанкционированном митинге 23.01.2021». Источник «Новой газеты» в школе в другом районе Москвы рассказал, что в чат для родителей прислали письмо со ссылкой на уполномоченных по правам ребенка, чтобы не допустить участия школьников в несанкционированном митинге.

Сторонники Навального анонсировали несанкционированные акции 23 января в поддержку политика. Это произошло из-за задержания Навального в аэропорту Шереметьево 17 января сразу после его возращения из Германии, где он проходил реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

В связи с анонсированными протестами силовики задержали сторонников политика Владлена Лося (из-за белорусского гражданства его попросили покинуть Россию до 25 января) и Любовь Соболь (ее привезли в полицию из-за призывов к участию в несанкционированном митинге). Соболь, а также главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, некоторым сторонникам оппозиционера и журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву вручили предостережения. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам о протестах в предстоящую субботу. Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор.