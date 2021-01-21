СК Татарстана завел дело о призывах в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — говорится в сообщении.

В сообщении не указано, что именно и в какой социальной сети было размещено. Отмечается, что автор публикации устанавливается.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам о массовых мероприятиях в предстоящую субботу. МВД планирует привлекать за призывы к участию в акции.

Похожие требования выдвинул Роскомнадзор, пообещав оштрафовать TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за публикации с призывом к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.

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Сторонники Алексея Навального анонсировали проведение 23 января несанкционированных акций в его поддержку после того, как политика арестовали на 30 суток в начале этой недели.

Суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального по запросу ФСИН до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

Навального задержали 17 января сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию после лечения от отравления.