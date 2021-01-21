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№ 5 от 20 января 2021

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Суд в Хабаровске в четвертый раз назначил штраф освещавшему протесты журналисту

Общество7

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Суд в Хабаровске в четвертый раз оштрафовал журналиста издания «Арсентьевские вести» Дмитрия Тимошенко, освещавшего протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают Sota.Vision и «Профсоюз журналистов». 

По статьям о нарушении правил участия в публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) суд назначил Тимошенко 10 тысяч рублей штрафа. Ему также вменили повторное нарушение этих правил (ч. 8 той же статьи КоАП), по ней журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа.

Накануне суд оштрафовал Тимошенко на 150 тысяч рублей, его задержали сразу после заседания снова. До этого журналисту назначили еще два штрафа. Общая сумма всех взысканий для Тимошенко составляет 395,5 тысячи рублей.

Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года, они начались после задержания Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Теги:
штрафы, журналисты, хабаровск, em
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