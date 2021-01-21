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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Суд в Хабаровске в четвертый раз назначил штраф освещавшему протесты журналисту
Суд в Хабаровске в четвертый раз оштрафовал журналиста издания «Арсентьевские вести» Дмитрия Тимошенко, освещавшего протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают Sota.Vision и «Профсоюз журналистов».
Журналист Дмитрий Тимошенко освободился из «карусели репрессий» в Хабаровске:— Профсоюз журналистов (JMWU) (@PZhurnalist) January 21, 2021
👉 5 дней в спецприемнике, штрафов на 400 000 рублей, 4 задержания и 4 «суда»
✔️ Задержан 16.01
✔️18.01 штраф — 10,5 тыс
✔️19.01 штраф — 75 тыс
✔️20.01 штраф — 150 тыс
✔️21.01 штраф — 160 тыс pic.twitter.com/w8SW4bqT6M
По статьям о нарушении правил участия в публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) суд назначил Тимошенко 10 тысяч рублей штрафа. Ему также вменили повторное нарушение этих правил (ч. 8 той же статьи КоАП), по ней журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа.
Накануне суд оштрафовал Тимошенко на 150 тысяч рублей, его задержали сразу после заседания снова. До этого журналисту назначили еще два штрафа. Общая сумма всех взысканий для Тимошенко составляет 395,5 тысячи рублей.
Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года, они начались после задержания Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово».