В Казани запросили девять лет колонии экс-росгвардейцу за изнасилование секс-работницы. Он уволился за три дня до преступления

Во время прений в Приволжском районном суде Казани прокуратура потребовала приговорить к девяти и 9,5 годам колонии общего режима двоих мужчин, которые изнасиловали и обокрали секс-работницу. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Один из обвиняемых — Тимербулат Шагимуллин — был сотрудником Росгвардии и охранял высших должностных лиц. Как рассказывает «Зона права», адвокаты пострадавшей отправили запрос в Росгвардию, чтобы узнать, был ли обвиняемый Шагимуллин их сотрудником. Там подтвердили это, но заявили, что он уволился за три дня до преступления.

Обвиняемых Нияза Хисматова и Тимербулата Шагимуллина подозревают в изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК), вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК), краже (ч. 2 ст. 158 УК) и грабеже (ч. 2 ст. 161). Шагимуллин не признал вину, Хисматов признался частично. Прения, на которых выступят адвокаты, продолжатся 16 февраля.

Потерпевшая ранее заявляла, что оказывала секс-услуги в своей квартире — 12 октября 2019 года один из фигурантов зашел к ней, надел на нее наручники и начал угрожать задержанием. Впоследствии оба фигуранта дела «предлагали ей свое покровительство» и требовали от девушки отдать им 20 тыс. рублей.

Она отказалась, в ответ они стали угрожать ей избиением, после чего потерпевшую вынудили назвать свой пароль от онлайн-банка. Мужчины перевели 20 тыс. на свой счет. Затем подозреваемые, несмотря на отказ девушки вступать с ними в половую связь, изнасиловали ее.