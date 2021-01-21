В Москве задержали участвовавшего в белорусских протестах бойца MMA

В Москве задержали бойца смешанных единоборств из Беларуси Алексея Кудина, говорится в инстаграме Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY). Информацию о задержании спортсмена подтвердила РБК его жена Татьяна.

«В пять утра его задержали. Где-то в Москве. Его, наверное, везут в прокуратуру, если еще не доехали. Он сейчас будет писать заявление, чтобы его не экстрадировали в Беларусь, потому что это опасно для его здоровья и жизни. Я не знаю [кто именно задержал]», — сказала супруга спортсмена.

SOS_BY пишет, что Кудину грозит экстрадиция в Беларусь, где против него возбуждено дело о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (ст. 361 УК РБ). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кудина задержали в Молодечно 10 августа прошлого года и 21 числа его отпустили из-под стражи. В качестве меры пресечения бойцу избрали домашний арест. На 19 ноября назначили заседание по уголовному делу, но Кудин на него не явился, после чего ему изменили меру пресечения на арест и объявили его в розыск.

Протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах. ЦИК утверждает, что Александр Лукашенко победил на них с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10%.

Силовики жестко задерживают протестующих. «Медиазона» посчитала, что из-за акций в Беларуси возбудили уже более тысячи уголовных дел.