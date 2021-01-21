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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Суд в Омске оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора местного штаба Навального за организацию акции 23 января
Ленинский районный суд признал Ольгу Картавцеву виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП) и назначил координатору местного штаба Навального штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на юриста Анастасию Васильеву.
По словам Васильевой, штраф и давление на команду Навального в Омске связаны с предстоящими акциями 23 января, которые анонсировали в ФБК*.
Накануне в штаб Навального в Омске ворвались силовики с уже составленным протоколом на Картавцеву за организацию массового мероприятия, заявили в «Апологии протеста».
Перед акциями 23 января главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, юристу ФБК Любови Соболь, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России и журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву вручили предостережения из-за акций 23 января.
По версии силовиков, Смирнов и соратники Навального распространяли «призывы о проведении массовых несанкционированных акций 23 января» в интернете. Генпрокуратура России сегодня, потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.
*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента