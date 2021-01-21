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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
В результате двух взрывов в Багдаде погибли не менее 28 человек
В центре Багдада произошел теракт, погибли не менее 28 человек, как минимум 73 получили ранения. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на местных правоохранителей.
Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, поэтому источники телеканала в полиции предположили, что число погибших может возрасти. Из-за произошедшего минздрав Ирака объявил о мобилизации всех медучреждений города для приема раненых.
Террористы-смертники устроили два взрыва на площади Таяран. Телеканал отмечает, что в этом районе в дневное время часто много людей. В связи со взрывами иракские силовики из перекрыли все дороги к «зеленой зоне», где расположены посольства многих иностранных государств и госучреждения.
Взрыв на рынке в Багдаде происходил также в 2017 году. Тогда тоже погибли более 30 человек, отмечает Al-Arabiya, десятки получили ранения.