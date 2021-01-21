«Медиазона»: в Беларуси завели больше 1000 уголовных дел на протестующих

«Медиазона» собрала в одном материале статьи, по которым судят протестующих в Беларуси. Издание пишет со ссылкой на правозащитный центр «Весна», что в стране завели уже более тысячи уголовных дел.

Из материала «Медиазоны» следует, что по статье 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) фигурантами проходят как минимум 207 человек, 19 уже осуждены.

Как отмечает издание, по этой статье обвиняют тех, кто перекрывал дороги, финансировал протесты или растягивал баннеры. Кроме того, по ней обвинили журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву, задержанных во время трансляции с «Площади перемен».

После «Марша против террора» в ноябре Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по этой статье с 231 подозреваемым.

По данным правоохранителей, по меньшей мере 190 человек фигурируют в уголовном деле по статье о массовых беспорядках (293 УК). При этом издание отмечает, что телеканал «Беларусь-1» сообщал о 259 уголовных делах, по которым проходят 309 человек.

Не менее 111 человек фигурируют в деле о насилии либо угрозе его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел (364 УК). Как минимум 41 из подозреваемых уже осужден. «Медиазона» пишет, что подобные дела обычно связаны с попытками сопротивления во время задержания.

По статье о хулиганстве (339 УК) подозреваемыми проходят по меньшей мере 49 человек, из которых осуждены не менее 11. Издание отмечает, что хулиганством следователи могут назвать, в том числе, надписи. Например, Денис Греханов, Игорь Самусенко и Владислав Гулис получили до двух лет колонии за надпись «Не забудем», которую они оставили в ночь на 9 сентября на месте убийства Александра Тарайковского.

По статьям 368 УК (оскорбление президента) и 369 УК (оскорбление представителя власти) как минимум 40 человек проходят фигурантами, осудили не менее 15 из них. Причем «Медиазона» отмечает, что МВД и СК практически никогда не указывают, в чем заключалось оскорбление. По данным издания, почти все дела по статье 369 УК — это сообщения в телеграме. Также за сообщения в мессенджере возбуждают уголовные дела по статье о клевете (188 УК).

Прикосновение к государственному флагу, как сообщает «Медиазона», также может стать поводом для возбуждения уголовное дела по статье 370 УК (надругательство над государственными символами). По ней уже осуждены девять человек.

В Беларуси после объявления результатов голосования на президентских выборах проходят протесты. ЦИК утверждает, что Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов.

Тысячи человек были задержаны во время акций протеста, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестующих погибли.