ЕСПЧ посчитал недоказанными обвинения Грузии против РФ по конфликту в Абхазии и Южной Осетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая дело «Грузия против России (II)», посчитал, что Россия не может считаться ответственной за события, которые произошли во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

ЕСПЧ заявил, что Россия не осуществляла юрисдикцию над Южной Осетией с 8 по 12 августа 2008 года, поскольку были боевые столкновения за контроль над территорией. «Россия была обязана расследовать эти события согласно соответствующим нормам международно-гуманитарного права и внутреннего законодательства», — подчеркнули в суде. Вопрос о справедливой компенсации должен быть решен позднее, отметили там.

Там добавили, что несмотря на то, что события, произошедшие во время активной фазы боевых действий, не подпадали под юрисдикцию России, вскоре после этого она установила «эффективный контроль» над этими территориями. «С учетом того, что все потенциальные подозреваемые среди российских военнослужащих находятся либо в Российской Федерации, либо на территориях, находящихся под ее контролем, Грузии не удалось провести адекватное и эффективное расследование», — заявили в ЕСПЧ.

При этом юрист «Агоры» Кирилл Коротеев подчеркнул, что установление фактов — одна из основных задач суда. Сегодняшнее решение оставляет жертв международного вооруженного конфликта без защиты, утверждает юрист: «Для обоснования своей позиции Суд ссылается на решение по делу Банкович 20-летней давности, исключившее ответственность европейских членов НАТО за бомбардировки Югославии, хотя с тех пор его практика сильно поменялась», — подчеркивают в «Агоре».

Предметом дела «Грузия против России (II)» являются события августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии и их последствия. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные атаковали Южную Осетию вошли в Цхинвал. Россия при этом ввела свои войска и в течение пяти дней вытеснила грузинских военных из региона.

Последствием конфликта стало признание Россией, президентом которой в тот момент был Дмитрий Медведев, независимости Южной Осетии и Абхазии — ранее они были в составе Грузии. За время боевых действий погибли более 650 человек.