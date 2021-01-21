Обвинение запросило 3,5 года колонии-поселения полковнику армии по делу о «возбуждении ненависти» к сотрудникам ФСБ

Во время прений в Красногорском городском суде в Подмосковье прокурор запросил 3,5 года колонии-поселения 43-летнему полковнику армии Михаилу Шендакову по делу об экстремизме (ч. 1, 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Шендакову вменяют возбуждение ненависти и призывах к экстремистской деятельности из-за ролика «Сурков обещал Донбассу войну!», опубликованного в YouTube: силовики увидели признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а именно — к сотрудникам ФСБ. Обвиняемый не признал вину и попросил оправдать его в своем выступлении в прениях.

Шендакова, который стал активистом после увольнения из армии, арестовали в октябре 2020 года, уголовное дело о «возбуждении ненависти» из-за ролика на YouTube на него завели в феврале 2020 года. Впоследствии на Шендакова завели еще одно дело из-за этого же видео — о призывах к экстремистской деятельности.

В СК посчитали, что материале на видеохостинге полковник призывает к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. При этом адвокат Гильманов заявлял «Медиазоне», что в ролике «нет прямых призывов».