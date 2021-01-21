Главреду «Медиазоны» вручили предостережение из-за акций 23 января

Главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову вручили предостережение из-за акций 23 января. Об этом сам Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.

«Я поехал в поликлинику в Алтуфьево маме за лекарствами. И что вы думаете? Правильно, туда приехали опера!

Проследили по биллингу, потрясающе. Чтобы вручить мне предостережение о недопустимости нарушения закона!», — заявил Смирнов.

По его словам, в документах, которые силовики вручили Смирнову, указывается, что главредом «Медиазоны» «в открытом доступе в сети „Интернет“ в социальной сети „Twitter“ размещены призывы о проведении массовых несанкционированных акций 23 января 2021 года».

ОБНОВЛЕНО 15:33 В Москве задержали юриста ФБК* Владлена Лося. Как сообщил он в своем твиттере, сотрудник ФБК находился в гостинице, к нему постучались 15 полицейских. «Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения. Интересно, к чему это?», — заявил он.

Смирнов отметил, что единственный твит, который он написал про акцию, это «23 января в Москве околонуля».

Силовики сегодня также пытались вручить предостережения юриста ФБК* Любови Соболь, а также пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России и журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву.

«По месту моей прописки сегодня в полседьмого утра приходили двое в штатском с удостоверениями полицейских. Сказали теще, что хотели „профилактически поговорить“, ранний визит объяснили тем, что обязательно хотели застать меня, а то вдруг я на работу уйду. Ничего не добившись, поскольку меня там нет, а где я есть — теща не в курсе, ушли», — написал Плющев.

Генпрокуратура России сегодня «в ходе <…> мониторинга сети „Интернет“», где «выявляются призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях», потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина».

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента