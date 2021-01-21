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№ 5 от 20 января 2021

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В Иркутской области отстранили начальство СИЗО-1 и ИК-6 на время проверки ФСИН. Ранее СК возбудил дело об изнасиловании заключенного

Общество44

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В Иркутской области руководителей СИЗО-1 и ИК-6 отстранили на время проверки противоправных действий сотрудников, а также факта сексуального насилия над заключенным. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 

«В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.», — говорится в сообщении. 

Потерпевшего, по информации пресс-службы, экстренно госпитализировали в областную больницу. Кроме этого, сотрудники ФСИН приняли заявления от обвиняемых, подозреваемых и осужденных из СИЗО-1 о противоправных действиях сотрудников изолятора. 

В ведомстве отметили, что материалы передали в Следственное управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, проверка продолжается. 

Ранее ФСИН начала проверку соблюдения прав человека в исправительных учреждениях Иркутской области из-за большого количества вопросов о произошедшем в ИК-15. В ведомстве пообещали, что сотрудники службы организуют прием родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.

СК также возбудил дело о пытках в отношении заключенного СИЗО-1 Иркутска Кежика Ондара. По словам его сестры Азияны Ондар, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1. Она сообщила «Сибирь.Реалии» (входит в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента), что от брата пытались добиться признания в участии в бунте в ИК-15. 

Теги:
sf, насилие, проверка, фсин, колония, сизо
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