Силовики в Подмосковье задержали двух подростков—сторонников движения «Скулшутинг» по подозрению в подготовке нападения на школу

В подмосковном городе Люберцы силовики задержали двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу «с целью убийств учеников и педагогов». Об этом сообщают «Интерфакс», РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентств, силовики задержали 16-летних жителей Люберец — ученика 10-го класса и студента колледжа. Они признались, что в 2020 году «стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с целью убийств учеников и педагогов», утверждают источники.

Во время обыска у них дома изъяли два кустарно изготовленных пистолета и девять петард, совмещенных с пулями, уверил собеседник «Интерфакса». По словам источника агентства, подростки — сторонники движения «Скулшутинг». Против задержанных начали проверку.

Источник ТАСС уточняет, что силовики установили двух подростков из поселка Красково, которые «во время просмотра видеоматериалов на YouTube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях».

В действиях подростков силовики усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»), ч. 1 ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 223 УК («Незаконное изготовление оружия»). Собеседник агентства уверил, что у подростков также изъяли тактические перчатки, черный плащ, маску и футболку с надписью «Естественный отбор» на английском языке.