ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2700 евро фигуранту «ростовского дела» Сидорову за длительное содержание под стражей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 2700 евро фигуранту «ростовского дела» Яну Сидорову. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, который в партнерстве с организацией Amnesty International готовил жалобу в ЕСПЧ.

Адвокат заявил «Новой», что эта компенсация соответствует прецедентной практике Европейского суда. «Суд занимает последовательную позицию — если продляется мера пресечения в виде лишения свободы в СИЗО и это носит длительный характер, то необходимо каждый раз объяснять, в чем заключается необходимость лишения свободы, почему нельзя выбрать альтернативные виды пресечения», — говорит адвокат.

Чем длительнее человек находится в СИЗО, тем более весомыми должны быть аргументы для решения о продлении срока нахождения под стражей. «К сожалению, российские суды при этом чаще всего опираются на стереотипные формулировки — о том, что человек может скрыться, воспрепятствовать правосудию, „пугать свидетелей“ или совершить ряд других преступлений», — подчеркивает Передрук.

По его словам, редко, когда суды уделяют должное внимание обстоятельствам дела, но это необходимо делать, потому что

если суды будут использовать такие стереотипные формулировки, то «можно кого угодно держать сколько угодно под стражей в СИЗО».

«Это неправильно абсолютно, потому что человек невиновен до тех пор, пока его виновность не доказана», — подчеркивает адвокат.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право Сидорова на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Фигурант «ростовского дела», напомнили в суде, провел в СИЗО 22 месяца и 25 дней в рамках расследования о покушении на «массовые беспорядки».

В жалобе в ЕСПЧ утверждалось, что «основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть достаточными, то есть должны быть должным образом обоснованы национальным судом и подкреплены фактами дела», однако в деле заявителя этот стандарт не соблюдался.

Фигурантов «ростовского дела» Яна Сидорова и Вячеслава Мордасова задержали ноября 2017 года, когда они вышли на пикет к зданию областного правительства на Площадь Советов Ростова-на-Дону. Суд приговорил их к 6,5 годам 6 годам 7 месяцам соответственно. По версии следствия, администраторы чата сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» готовились к «насильственному изменению конституционного строя».

Перед акцией в чате появились призывы от неустановленных лиц устроить в городе погромы и штурмовать правительство. Студенты настаивают, что их протест был мирным: с собой на пикетах у них были и плакаты «Долой правительство» и «Верните землю погорельцам» — речь шла о пострадавших от пожара августа 2017 года в центре города. Их родственники рассказывали о пытках Сидорова и Мордасова.

В конце июля прошлого года Верховный Суд России снизил сроки фигурантам до четырех лет колонии. В октябре 2020 года суд в Ульяновской области отказал Сидорову в условно-досрочном освобождении.