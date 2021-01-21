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№ 5 от 20 января 2021

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НХЛ отстранила российских хоккеистов от матчей и оштрафовала «Вашингтон» на 100 тысяч долларов за нарушение протокола по COVID-19

Спорт421

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Вашингтон» на 100 тысяч долларов и отстранила хоккеистов клуба Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова от матчей и тренировок за то, что они без медицинских масок находились в одном гостиничном номере. Этим они нарушили протоколы по обеспечению безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте НХЛ.

«Наш тренерский штаб невероятно усердно работал над созданием безопасных условий для игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью их соблюдают», — заявил «Вашингтон». 

Теги:
sf, овечкин, нхл, хоккей

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с «призывами» участвовать в митингах 23 января

Общество1 432

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Генпрокуратура России «в ходе <…> мониторинга сети „Интернет“», где «выявляются призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях», потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в Генпрокуратуре. По словам ведомства, силовики готовы принимать «предупредительные» меры, а они увидят «наличие оснований» — привлекут «виновных лиц к административной ответственности».

Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. Ведомство потребовало от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», а затем обратилось к «ВКонтакте» с призывом «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина»

Само расследование, которое приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей, а также рассказывает о предметах роскоши во владениях, которые расследователи связывают с Путиным, за два дня собрало уже почти 40 млн просмотров на YouTube. Видео по-прежнему находится на первом месте во вкладке «в тренде». 

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Теги:
акции протеста, митинги, ng, генпрокуратура, навальный
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