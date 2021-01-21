Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 5 от 20 января 2021

Читать номер

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с «призывами» участвовать в митингах 23 января

Общество2 392

2 3921
 

Генпрокуратура России «в ходе <…> мониторинга сети „Интернет“», где «выявляются призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях», потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в Генпрокуратуре. По словам ведомства, силовики готовы принимать «предупредительные» меры, а они увидят «наличие оснований» — привлекут «виновных лиц к административной ответственности».

ОБНОВЛЕНО 13:34

В МВД заявили, что будут привлекать к ответственности тех, кто призывает к акциям 23 января, организованным сторонниками Алексея Навального.

Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. Ведомство потребовало от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», а затем обратилось к «ВКонтакте» с призывом «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина»

Само расследование, которое приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей, а также рассказывает о предметах роскоши во владениях, которые расследователи связывают с Путиным, за два дня собрало уже почти 40 млн просмотров на YouTube. Видео по-прежнему находится на первом месте во вкладке «в тренде». 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
акции протеста, митинги, ng, генпрокуратура, навальный
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera