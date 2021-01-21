Минздрав разрешил хранить российскую вакцину от COVID «Спутник V» при плюсовой температуре

Минздрав одобрил изменения в регистрационное удостоверение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Теперь, по его слова, препарат можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов, тогда как ранее вакцину нужно было хранить при температуре -18 градусов.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — уверил министр.

По словам Мурашко, теперь на рынок могут поставляться вакцины «Спутник V» с режимами хранения как от +2 до +8 градусов, так и -18 градусов. Это «позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации» от коронавируса, утверждает глава Минздрава.

Ранее Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V» — планировалось, что для перевозки препарата должны использоваться термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы, а хранить вакцину можно только при температуре -18 градусов, что делало ее не совсем удобной для перевозки.

Препарат «Спутник V», созданный центром им. Гамалеи и Минобороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В Российском фонде прямых инвестиций говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.