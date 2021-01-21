В России выявили 21 887 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране выявили минимальные с середины ноября 21 152 случая заражения COVID-19.

В Москве за последний день выявили 3458 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3112 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 1092. В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 493 новых случая заражения коронавирусом, в Свердловской области — 392.

За последние сутки в России скончались 612 пациентов с COVID-19. За все время пандемии непосредственно от коронавируса в стране умерли 67 832 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. С 22 января в столице возобновляется работа колледжей, спортивных школ, музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров и лагерей дневного пребывания.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах разрешено увеличить максимальное количество зрителей до 50% от общей вместимости зала. При этом требование о переводе не менее трети сотрудников организаций на дистанционную работу остается в силе, а пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями все еще рекомендуется сохранять домашний режим. По словам Собянина, более 220 тысяч жителей столицы получили вакцину.

Общее число случаев заражения в России достигло 3 655 839. По данным университета Хопкинса, она находится на четвертом месте в мире по этому показателю, ее опережают США (свыше 24 млн), Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (свыше 8,6 млн).