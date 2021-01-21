Генпрокуратура направила новый запрос о правовой помощи у Германии из-за отравления Навального

Генпрокуратура России «по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи» направила ФРГ новый запрос по ситуации с отравлением Алексея Навального.

Ведомство посчитало первые переданные протоколы допросов политика и его жены Юлии Навальной «несодержательными», сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура заявила, что расценивает это как «полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям»: «Данное обстоятельство <…> свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», — посчитали в ведомстве.

В середине января Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на запросы России по делу об отравлении Навального. Представитель немецкого министерства тогда отметил, что в распоряжении России находятся «все необходимые данные для начала уголовного производства».

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По его словам, Навальный на допросе «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой». Врачей берлинской клиники «Шарите», где политик лечился, не допрашивали, так как они обязаны хранить врачебную тайну. Медицинскую информацию России не передали, так как сам Навальный не согласился на это.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» подтвердила, что российские власти получили ответы Германии на запросы России об отравлении Алексея Навального. Однако уверила, что эти ответы «ничего не содержали по сути задаваемых вопросов».

Политик Алексей Навальный 17 января рейсом «Победы» вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. Накануне горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.