Собянин объявил о смягчении коронавирусных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, с 22 января. Об этом он сообщил в своем блоге.

С 22 января в столице возобновляется работа колледжей, спортивных школ и детских досуговых учреждений дополнительного образования. При этом, согласно решению Минобрнауки России, в вузах обучение в дистанционном формате продолжится до 6 февраля.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах разрешено увеличить максимальное количество зрителей до 50% от общей вместимости зала. Также возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры.

Кроме того, отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми.

Требование о переводе не менее трети сотрудников организаций на дистанционную работу остается в силе. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется сохранять домашний режим.

Мэр Москвы также сообщил, что в течение последней недели российские медики ежедневно выявляют от двух до четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что значительно меньше, чем в конце декабря. По словам Собянина, более 220 тысяч жителей столицы получили вакцину.

С понедельника ученики столичных школ вернулись к очному формату обучения.