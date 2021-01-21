Джо Байден подписал первые указы в качестве президента США. Он отменил решения Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ

Президент США Джо Байден в день инаугурации подписал несколько указов, отменяющих решения своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Байден подписал документы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В начале июля США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ 6 июля 2021 года. После вспышки COVID-19 в стране Трамп обвинял ВОЗ в «кампании по дезинформации» и требовал от ее руководства доказать независимость от Китая.

Помимо этого, Байден подписал указ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату, из которого США вышли при Трампе, о приостановке строительства стены на границе с Мексикой и строительства нефтепровода Keystone XL с Канадой и об отмене ограничения на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских стран.

Президент также подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах. Байден призвал всех американцев использовать средства индивидуальной защиты на протяжении первых 100 дней его президентства.

Накануне Байден принял присягу и вступил в должность президента США. В должность вице-президента вступила Камала Харрис.

Пресс-служба команды Байдена ранее сообщала, что избранный президент после инаугурации подпишет ряд указов, меморандумов, директив и писем. По словам команды избранного президента, они сделают «исторические шаги»: речь идет об оказании экономической помощи стране в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, документах, связанных с борьбой с расовым неравенством, а также Парижским соглашением по климату.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на них 14 декабря, а Конгресс — 7 января, сразу же после того, как несколько тысяч сторонников Трампа прорвались в Капитолий и устроили штурм.