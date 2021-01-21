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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 21 января. Коротко
«Новая газета»редакция
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Президент США Джо Байден в день инаугурации подписал несколько указов, отменяющих решения своего предшественника Дональда Трампа. В частности, он подписал документы об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Байден также приостановил строительство стены на границе с Мексикой, отменил ограничения на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских стран и призвал к соблюдению масочного режима.
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Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую Байденом кандидатуру Аврил Хейнс на пост директора Национальной разведки. Это первый член кабинета 46-го президента США, которого окончательно утвердили в должности. За кандидатуру Хейнс проголосовали 84 сенатора, 10 были против. Она также стала первой женщиной во главе американской разведки.
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Демократическая партия США формально получила контроль над Сенатом США. Лидером демократического большинства в верхней палате Конгресса стал Чак Шумер от штата Нью-Йорк. Демократы получили большинство после приведения к присяге трех сенаторов-демократов: Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа из штата Джорджия, Алекса Падилья из Калифорнии. Таким образом, республиканцы и демократы контролируют по 50 мест в Сенате. При этом у демократов есть преимущество в лице вице-президента США Камалы Харрис, которая возглавляет Сенат и может голосовать в случае, если позиции членов верхней палаты разделятся поровну. В нижней палате Конгресса большинство также у демократов.
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По информации Der Spiegel, Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока — 2» и ввести санкции в отношении России из-за задержания политика Алексея Навального. Как сообщает издание, санкции предлагается ввести против физических и юридических лиц, причастных к задержанию политика, тех, кто ответственен за нападения на российских оппозиционеров, а также в отношении российских олигархов, членов ближнего круга президента России Владимира Путина и «пропагандистов из СМИ».
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В Санкт-Петербурге всех задержанных муниципальных депутатов отпустили из отдела полиции. Им вменили нарушение законодательства о карантинных мерах при коронавирусе (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).
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Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на первое место по количеству голов в официальных матчах в истории футбола. 35-летний футболист забил свой 760-й гол в матче за Суперкубок Италии против «Наполи». Таким образом, Роналду обогнал по этому показателю нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов), который играл до 1950-х годов. Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле за всю карьеру забил 757 мячей.
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