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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
В Санкт-Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов
В Санкт-Петербурге полиция задержала 13 депутатов муниципального округа «Смольнинское» прямо во время заседания. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных, «Фонтанка» и муниципальный депутат округа Диана Серая.
По информации «ОВД-Инфо», всех задержанных доставили в отдел полиции № 76, где на них составили протоколы о нарушении статьи 8.6.1 КоАП Петербурга «Об административных правонарушениях». Максимальная санкция данной статьи — штраф до 50 000 рублей.
«Мы проводили заседание совета в помещениях администрации муниципального округа. На выходе нас встретили полицейские и автозак», — рассказала депутат Диана Серая в разговоре с «МБХ-Медиа».
По словам Серой, задержание сотрудники правоохранительных органов объяснили нарушением депутатами постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию коронавирусной инфекции».
По мнению Серой, арест может быть связан с заявлением директора МБУ «Зеленый слон», которому принадлежит здание, где проходило заседание. Депутат добавила, что на нем обсуждалась местная повестка и выборы главы округа.
Это уже не первое задержание депутатов Смольнинского округа. Ранее сотрудница местной администрации пожаловалась в полицию на порванный портрет Владимира Путина в совете депутатов. После этого несколько полицейских пришли на заседание совета с проверкой. Свой поступок депутаты объяснили тем, что во время собрания предпочитают вешать портрет писателя и поэта Александра Пушкина.
Артем Элекин