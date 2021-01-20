СК возбудил дело после массового отравления учащихся в Подмосковье. Питание в школы поставляла фирма, которую связывают с Пригожиным

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — после массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, 19 и 20 января в медицинские учреждения обратился 91 школьник два сотрудника столовых. Сейчас следователи проводят допросы и осматривают школы, а также организацию, которая оказывала услуги питания. «У обративших в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания», — заявили в СК.

Источник ТАСС сообщил, что причиной отравления мог стать ротавирус. Некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием, однако, как утверждает собеседник агентства, школьную еду они не употребляли.

Издание «МБХ медиа» обнаружило, что поставщиком питания в школы подмосковного Красноармейска оказалась «ПродФутСервис» — компания, которую связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. В декабре 2020 года администрация Красноармейка заключила с этой компанией договор во всех пяти школах городского округа за 14 млн рублей. Контракт рассчитан на период с 11 января до 28 мая 2021 года. О том, что компания «ПродФутСервис» связана с Пригожиным, ранее писал РБК.

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В декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы также произошло массовое отравление детей. Команда политика Алексея Навального опубликовала расследование Любови Соболь о вспышке дизентерии и возложили ответственность за это на компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения.

Родители пострадавших детей подали иск в суд и добились выплаты компенсаций. Однако «Московский школьник» обратился в суд с требованием опровергнуть и удалить из интернета распространенные командой Навального сведения и взыскать с фонда, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей в качестве «компенсации ущерба деловой репутации».