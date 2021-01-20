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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Что произошло за день 20 января. Коротко
Общество22
«Новая газета»редакция
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- Джо Байден принес присягу и официально вступил в должность 46-го президента США. Церемония инаугурации проходила в Вашингтоне. В должность вице-президента вступила Камала Харрис. Ожидается, что в 13:40 по восточному времени (в 21:40 по мск) Байден и Харрис примут небольшой военный парад, затем президент возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата. В 15:15 (23:15 по мск) военные проводят Байдена в Белый дом, откуда сегодня улетел Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией.
- Накануне Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Однако в перечень, как и ожидалось, не попали бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Вместе с тем Трамп отказался от идеи превентивного помилования самого себя, членов своей семьи и ближайшего окружения. Такое решение он принял после консультаций с адвокатами.
- В изоляторе «Матросская тишина», где сейчас находится задержанный на 30 суток политик Алексей Навальный, перестали принимать письма для заключенных. Супруга политика Юлия Навальная рассказала, что ей удалось отправить письмо мужу, однако вскоре ее уведомили о том, что «произошла ошибка» и письмо не было доставлено.
- Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение материалов «с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». После того, как сторонники Навального объявили о проведении акции 23 января, в тиктоке стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. В Роскомнадзоре отметили, что обращаются ко всем социальным сетям и СМИ с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия.
- Тысячи пустых аккаунтов подписываются на ряд СМИ и сторонников Навального в инстаграме. «Атака ботов» произошла на аккаунты «Новой газеты», «МБХ медиа», «Открытки», пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента —ред.) Георгия Албурова и юриста организации Любови Соболь. На инстаграм «Новой газеты» за сутки подписалось примерно 5 тысяч аккаунтов, многие из них — «пустые». Имена всех пользователей указаны на латинице, их учетные записи были созданы вчера или сегодня. Накануне аккаунт «Новой» в инстаграме пытались взломать.
- В штаб Навального в Омске пришли сотрудники полиции. С собой в офис на улице Карла Маркса полицейские привели двух понятых. По словам сотрудников штаба, оба они находились в нетрезвом состоянии. На координатора штаба Ольгу Картавцеву составили протокол за организацию митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал анонс в соцсетях акции 23 января.
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В центре Мадрида на улице Толедо произошел мощный взрыв. Пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Как сообщает El Pais, по меньшей мере два человека погибли. По данным El Mundo, причиной произошедшего мог стать взрыв газа. В результате взрыва в здании пострадали как минимум четыре этажа.
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Теги:sf, навальный, матросская тишина, взрыв, инаугурация, байден
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