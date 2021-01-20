Роскомнадзор потребовал у TikTok удалить ролики с призывом участвовать в митингах

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ОБНОВЛЕНО 21:53 Роскомнадзор также потребовал от «Вконтакте» «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

«В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что обращаются «ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием «не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями».

После того, как сторонники политика Алексея Навального объявили о проведении акции 23 января, в TikTok стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах.

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17 января Навальный вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. На следующий день горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

Адвокат Навального заявила, что 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Требование во ФСИН выдвинули еще тогда, когда Навальный был не в России, сам политик отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря 2020 года.