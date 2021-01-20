«Эдакий ночной домашний арест»: суд отказал фигуранту «дела АБТО» Асташину в отмене административного надзора после 10 лет заключения

Красноярский краевой суд отказал бывшему политзаключенному Ивану Асташину, осужденному по делу об «Автономной боевой террористической организации» (АБТО, признана террористической и запрещена в России), в отмене административного надзора после отбытых им 10 лет заключения. Об этом сам Асташин рассказал изданию SOTA.

Перед тем, как фигурант вышел на свободу из красноярской ИК-17 после почти 10-летнего срока, администрация колонии, где он содержался последний год, подала в суд заявление о назначении Асташину административного надзора. Всем осужденным по «террористическим» статьям необходимо назначать административный надзор на срок погашения судимости, в случае Асташина — это восемь лет, говорит фигурант дела.

«Что такое административный надзор? Это хуже условного срока. Помимо того, что человек стоит на учете и обязан отмечаться в ОВД, на него также накладывают ряд ограничений. Например, могут запретить посещать массовые мероприятия. Могут запретить выезд за пределы населенного пункта или района», — рассказывает Асташин.

По его словам, он теперь стал «поднадзорным лицом» и ему запрещено покидать свое жилище с 22:00 до 06:00 на протяжении восьми лет. «Эдакий ночной домашний арест», — прокомментировал это решение Асташин.

Фигурант «дела АБТО» Иван Асташин вышел на свободу из красноярской колонии в сентябре прошлого года. В 2012 году его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позже Верховный суд сократил срок до девяти лет и девяти месяцев.

Помимо Асташина по делу АБТО проходили еще девять человек. Их признали виновными в терроризме (ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223 УК), умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК), экстремизме и призывах к нему (ст. 282 и 280 УК).

В приговоре утверждалось, что Асташин в 2009 году создал преступную группировку, назвав ее АБТО. Первое нападение, по версии следствия, было совершено в декабре 2009 года на отдел ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, после чего было еще семь. Осужденные и сторона защиты называли приговор незаконным.