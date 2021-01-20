The Bell: онлайн-казино в России фактически остановили работу

Работа российских нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино почти остановилась после того, как с середины января они перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина. На это обратило внимание издание The Bell.

Как сообщает The Bell, при попытке сделать ставки, используя банковскую карту или номер телефона, в онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и других система уведомляет, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе». При этом на сайтах этих казино есть форма для ввода данных банковской карты.

Казино Azino777 такую форму убрали и теперь предлагают только оплату биткоинами.

Менее крупные казино («Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж») корреспондент The Bell не смог обнаружить даже через VPN. Кроме того, из пиратских фильмов пропала реклама крупнейшего нелегального букмекера 1xBet.

При этом издание со ссылкой на источники, знакомые с работой отрасли, отмечает, что делать нелегальные ставки все еще могут старые и крупные игроки. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга к ним выезжают сотрудники казино и принимают деньги наличными. Такая услуга называется «VIP-инкассация», пишет The Bell.

«Ты, конечно, можешь платить и “битками”, и быть старым клиентом, у которого возьмут наличные, но это не системный бизнес, — пояснил собеседник издания. Он также рассказал, что все крупные конторы прекратили деятельность или переходят на лицензию, если это букмекеры.

В конце 2020 года Центробанк запретил делать переводы в адрес иностранных онлайн-магазинов и на анонимные карты платежному сервису Qiwi, а также оштрафовал его на 11 млн рублей. Директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский рассказал РБК, что ограничение может на самом деле касаться незаконных онлайн-казино.

Позже под подобные ограничения попал принадлежащий Сбербанку сервис «ЮMoney»