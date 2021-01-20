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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
В центре Мадрида произошел взрыв, есть погибшие
В центре Мадрида, столицы Испании, на улице Толедо произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция, сообщает El Pais. По предварительной информации, рядом находится дом престарелых.
При взрыве пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Вокруг дым, пыль от бетона и разбросаны части здания. По данным El Mundo, причиной произошедшего мог стать взрыв газа.
По меньшей мере два человека погибли при взрыве здания на улице Толедо в Мадриде, сообщает El Pais. В результате взрыва в здании пострадали как минимум четыре этажа.
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Песков: нехватка вакцины от COVID-19 связана с обширной географией России
Дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах России возникает из-за географических особенностей страны и производства, которое пока набирает обороты. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины […] Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — заявил он.
Песков добавил, что в «ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».
Массовая вакцинация в России началась 18 января. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что Челябинск и Свердловская область приостановили вакцинацию из-за нехватки препарата. 20 января вакцина «Спутник V» закончилась и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Первой российской вакциной стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию этого препарата.. В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID-19.
20 января Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор»