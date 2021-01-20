В центре Мадрида произошел взрыв, есть погибшие

Дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах России возникает из-за географических особенностей страны и производства, которое пока набирает обороты. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины […] Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — заявил он.

Песков добавил, что в «ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».

Массовая вакцинация в России началась 18 января. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что Челябинск и Свердловская область приостановили вакцинацию из-за нехватки препарата. 20 января вакцина «Спутник V» закончилась и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Первой российской вакциной стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию этого препарата.. В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID-19.

20 января Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор»