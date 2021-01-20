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№ 5 от 20 января 2021

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Песков: нехватка вакцины от COVID-19 связана с обширной географией России

Общество1 172

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Дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах России возникает из-за географических особенностей страны и производства, которое пока набирает обороты. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины […] Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — заявил он. 

Песков добавил, что в «ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».  

Массовая вакцинация в России началась 18 января. На следующий день «Интерфакс» сообщил, что Челябинск и Свердловская область приостановили вакцинацию из-за нехватки препарата. 20 января вакцина «Спутник V» закончилась и в Ханты-Мансийском автономном округе.  

Первой российской вакциной стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию этого препарата.. В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID-19. 

20 января Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор»

Теги:
коронавирус, sf, песков, вакцинация, эпиваккорона, спутник v
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