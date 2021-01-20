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№ 5 от 20 января 2021

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Трамп покинул Белый дом

Политика398

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Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп покинули Белый дом — официальную резиденцию главы государства, расположенную в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом сообщает CNN, который ведет трансляцию событий в прямом эфире.

Трамп едет на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где состоится короткая церемония прощания и где покидающий свой пост глава государства выступит с небольшой речью перед последним президентским рейсом в Палм-Бич в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

 

Накануне Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Однако в перечень, как и ожидалось, не попали бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Вместе с тем Трамп отказался от идеи превентивного помилования самого себя, членов своей семьи и ближайшего окружения. Такое решение он принял после консультаций с адвокатами.

Пока еще действующий президент, возможно, покидает Белый дом навсегда. В январе Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте Трампа — это вторая попытка отстранения его от должности за четыре года президентства. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. 

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Теги:
ng, сша, трамп
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