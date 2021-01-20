Родителям убитого полицейскими жителя Владивостока присудили два миллиона рублей компенсации морального вреда

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей Александра Паутова, которого в сентябре 2016 года убили пьяные полицейские, к МВД России и обязал выплатить им два млн рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы, связанные с погребением сына. Об этом в своем фейсбуке сообщает «Общественный вердикт»*.

Как напоминает фонд, капитан полиции Евгений Шебуняев и его помощник-стажер Юрий Муллин задержали 34-летего Александра Паутова в сентябре 2016 года. В день преступления они выпивали, а когда у них закончился алкоголь, по дороге в магазин встретили Паутова.

Сотрудникам полиции показалось, что у Паутова, который в этот момент шел домой, могут быть наркотики, и они решили доставить его в отдел. После того, как силовики не нашли у задержанного запрещенных препаратов, они стали избивать Паутова, отчего тот скончался. Полицейские вытащили труп на улицу и оставили в 30 метрах от здания полиции.

Впоследствии судмедэксперты зафиксировали у умершего разрыв селезенки, переломы ребер, челюсти и другие травмы от ударов «тяжелым тупым предметом».

В феврале 2019 года суд признал виновными в преступлении Шебуняева и Муллина и назначил им по 13 и восемь лет колонии строгого режима соответственно. Шебуняева при этом лишили звания и права занимать должности в органах внутренних дел.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента