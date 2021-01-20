МВД начало проверку после публикации «Коммерсанта» о найме понятых через чат в телеграме

Главное управление МВД по Москве начало проверку после публикации «Коммерсанта» о чатах в мессенджере Telegram, через которые студентам московских вузов предлагают за деньги побыть понятыми для участия в следственных действиях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факты, указанные в публикации, будут тщательно проверены. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка», — заявили в пресс-службе МВД.

Источник издания также предоставил скриншоты, из которых следует, что администраторы чата стерли его содержимое.

При этом, как отмечает «Коммерсант», пытаясь вычислить канал утечки информации, они сами раскрывают подробности своего сотрудничества с предположительными полицейскими.

По данным издания, один из участников чата спросил, есть ли в нем Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов (понятые в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова). Другой участник в ответ написал, что «их уже отчислили», и отправил ссылку на публикацию «Дождя», в которой говорится, что понятые в деле Голунова были подставными.

Сам Голунов также рассказал о том, что ему известно о чате, где следователи, занимающиеся расследованием экономических преступлений, предлагают подработку в качестве понятых.

«Самое частое место сбора — ул. Лобачевского, 116 — это здание УВД по ЗАО», — отметил Голунов.

Кроме этого, он предоставил скриншоты из чата с названием «Подработка 2.0», на которых видно, как девушка по имени Софья пишет, что нужны люди к определенному месту и времени. В одном из сообщений, в частности, говорится, что «нужны двое к 9:00 на осмотр».

По словам журналиста Никиты Королева, который рассказал о чатах в телеграме, студентам московских вузов предлагали от одной до трех тысяч рублей за то, чтобы они выступили понятыми и поставили подписи под протоколом обыска или осмотра.

«Сначала я думал, что чат — личная инициатива одного или нескольких следователей. Но когда я начал прозванивать некоторых из более 280 его участников, один из них на условиях анонимности заявил, что сидит в чате уже год и выезжал "поработать" чуть ли не в каждое УВД Москвы», — сообщил он.