Исследование: в центре Москвы из-за коронавирусных ограничений за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

На центральных торговых улицах Москвы в 2020 году закрылось 208 заведений общественного питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании JLL.

Согласно проанализированным данным, количество закрытых ресторанов и кафе в прошлом году превышает аналогичный показатель 2019 года на 35%. Всего от общего числа закрытых в 2020 году организаций общепит составляет 46%.

Так, в 2020 году закрылись несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1», а также другие известные рестораны и бары. Всего на улицах Москвы в прошлом году закрылись 455 операторов, доля общепита составила 46% от них. Открылись только 294 организации — это на 25% меньше, чем в 2019 году. В то же время количество свободных помещений на центральных торговых улицах увеличилось до 15,5%, это привело к снижению ставки аренды, проанализировали в JLL.

Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев заявил изданию, что сегмент общепита больше всех понес потери в связи с коронавирусными ограничениями. Причиной, по его словам, послужили новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и неопределенность.

Больше всех пострадали те заведения, которые расположены в центре Москвы. Именно они столкнулись с большим снижением трафика, говорится в исследовании. Также снизился туристический поток. Заведения, расположенные не в центре столицы, понесли меньшие потери, говорит исследователи.

Ранее опрос международной рекрутинговой компании Hay показал, что около трети российских сотрудников (32%) в этом году потеряли в своих доходах. Исследователи пришли к выводу, что У 15% респондентов доходы сократились более чем на 21%, у 8% — на 11-20%, у 9% они упали на 5-10%. Другое исследование показало, что что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции — потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных.