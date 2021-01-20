Подросток из Кургана покончил с собой в ИВС после ареста по делу о наркотиках 

В Челябинской области 17-летний подросток покончил с собой в изоляторе временного содержания после ареста по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ura.ru.

«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством», — уточнили изданию ГУ МВД по Челябинской области.

Юношу вместе с 16-летним напарником задержали сотрудники регионального управления ФСБ возле деревни Круглое Красноармейского района. Молодых людей заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, обоих 19 января арестовали на два месяца.

Сейчас управление Следственного комитета по Омской области проводит проверку по факту смерти арестованного.