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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 5 от 20 января 2021

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Подросток из Кургана покончил с собой в ИВС после ареста по делу о наркотиках 

Общество127

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В Челябинской области 17-летний подросток покончил с собой в изоляторе временного содержания после ареста по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ura.ru

«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством», — уточнили изданию ГУ МВД по Челябинской области.

Юношу вместе с 16-летним напарником задержали сотрудники регионального управления ФСБ возле деревни Круглое Красноармейского района. Молодых людей заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, обоих 19 января арестовали на два месяца. 

Сейчас управление Следственного комитета по Омской области проводит проверку по факту смерти арестованного. 

Теги:
sn, челябинская область, суицид, наркотики

Полиция пришла в штаб Навального в Омске 

Общество757

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Сотрудники полиции пришли в штаб политика Алексея Навального в Омске. Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.

Фото: штаб Навального в Омске

«Хотят провести "осмотр", то есть в очередной раз пришли чтобы украсть технику», — уточнили сотрудники штаба.

С собой в офис на улице Карла Маркса полицейские привели двух понятых. По словам сотрудников штаба, оба они находятся в нетрезвом состоянии.

Сейчас правоохранители составляют протокол на координатора Ольгу Картавцеву за организацию митинга без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП). Поводом стал анонс в соцсетях акции 23 января.

Дополняется.

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Теги:
sn, обыски, митинги, навальный
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