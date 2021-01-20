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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Полиция пришла в штаб Навального в Омске
Сотрудники полиции пришли в штаб политика Алексея Навального в Омске. Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале.
«Хотят провести "осмотр", то есть в очередной раз пришли чтобы украсть технику», — уточнили сотрудники штаба.
С собой в офис на улице Карла Маркса полицейские привели двух понятых. По словам сотрудников штаба, оба они находятся в нетрезвом состоянии.
Сейчас правоохранители составляют протокол на координатора Ольгу Картавцеву за организацию митинга без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП). Поводом стал анонс в соцсетях акции 23 января.
Дополняется.
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Кадыров заявил об убийстве чеченскими силовиками шестерых боевиков из банды Бютукаева
У чеченского села Катар-юрт были убиты шестеро боевиков из банды Аслана Бютукаева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — заявил он.
Кадыров также назвал имена и фамилии опознанных убитых боевиков. По его словам, это сам Бютукаев, Саралиев, Иса Базаркаев и Доршаев.
Кадыров добавил, что лично доложил президенту Владимиру Путину о спецоперации. По его словам, тот в ответ поздравил с ее успешным проведением и похвалил сотрудников полка «за профессионализм и героические действия».
Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, отмечает «Кавказский узел». Он в 2010 году поддержал тогдашнего лидера запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова. Она брала на себя ответственность за теракты в московском метро и взрыв в аэропорту «Домодедово». О смерти Умарова сообщалось неоднократно, в 2017 году ФСБ подтвердила обнаружение его останков в Ингушетии.