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№ 5 от 20 января 2021

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«Подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам»: Песков — о ФБК после выхода расследования про «дворец Путина»

Общество5

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью расследование Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) о «дворце» Владимира Путина рядом с Геленджиком. Его слова приводит ТАСС. 

По мнению Пескова, цель подобных материалов — получение денег жульническими способами. «В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — сказал он. 

Пресс-секретарь российского президента считает, что граждане должны подумать, прежде переводить деньги таким организациям: «Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, — подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!». 

Расследование было опубликовано накануне. Там приводится обширная историческая справка о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», «Фонтанки» и других расследователей. Во «дворце Путина», согласно материалам ФБК, имеются спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, купели и чаши для купания, а также аквадискотека. В расследовании перечисляются и другие предметы роскоши, например, стол со встроенным баром за 4 млн рублей и 47 диванов стоимостью от 1,4 до 2 млн рублей каждый.

Теги:
em, фбк, песков
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