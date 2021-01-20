«Справедливая Россия» объявила об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду» 

«Справедливая Россия» планирует объединиться с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы думской фракции партии Михаил Емельянов.

«Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую», — заявил он.

Емельянов предположил, что соглашение об объединении будет подписано в течение этой недели.

По словам лидера партии Сергея Миронова, новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду». Миронов также предложил объединяться и другим политическим объединениям левого толка, включая ЛДПР и КПРФ.

Левоцентристская партия «Справедливая Россия» появилась в 2006 году, у нее 23 места в Госдуме. На год раньше Минюст зарегистрировал «Патриотов России». «За правду» появилась совсем недавно — в 2019 году.