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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
«Справедливая Россия» объявила об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду»
«Справедливая Россия» планирует объединиться с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы думской фракции партии Михаил Емельянов.
«Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую», — заявил он.
Емельянов предположил, что соглашение об объединении будет подписано в течение этой недели.
По словам лидера партии Сергея Миронова, новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду». Миронов также предложил объединяться и другим политическим объединениям левого толка, включая ЛДПР и КПРФ.
Левоцентристская партия «Справедливая Россия» появилась в 2006 году, у нее 23 места в Госдуме. На год раньше Минюст зарегистрировал «Патриотов России». «За правду» появилась совсем недавно — в 2019 году.
Теги:sn, справедливая россия, прилепин, партия
Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу разрешения на разведку недр шихана Куштау
Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу «Сырьевой компании» разрешения на разведку недр шихана Куштау. Решение суда опубликовала в картотеке суда.
Суд обязал компанию прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана. Исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».
Связанная с Башкирской содовой компанией (БСК) «Сырьевая компания» получила лицензию разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау осенью 2019 года.
Начало работ на горе вызвало массовые протесты в регионе: жители пытались защитить шихан от промышленного уничтожения. Экоактивисты удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину, что привело к столкновениям с ЧОПом, обслуживающим БСК, и полицией.
Вскоре шихан Куштау объявили особо охраняемой территории, работы там прекратились. Шихан Куштау — отдельно стоящая гора в 18 километрах от Стерлитамака. Он является священным для башкир и упоминается в одной из древних народных легенд.