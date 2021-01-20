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№ 5 от 20 января 2021

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«Справедливая Россия» объявила об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду» 

Политика6

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«Справедливая Россия» планирует объединиться с партиями «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Об этом ТАСС рассказал первый замглавы думской фракции партии Михаил Емельянов.

«Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую», — заявил он. 

Емельянов предположил, что соглашение об объединении будет подписано в течение этой недели. 

По словам лидера партии Сергея Миронова, новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду». Миронов также предложил объединяться и другим политическим объединениям левого толка, включая ЛДПР и КПРФ. 

Левоцентристская партия «Справедливая Россия» появилась в 2006 году, у нее 23 места в Госдуме. На год раньше Минюст зарегистрировал «Патриотов России». «За правду» появилась совсем недавно — в 2019 году.

Теги:
sn, справедливая россия, прилепин, партия

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу разрешения на разведку недр шихана Куштау

Общество173

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Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу «Сырьевой компании» разрешения на разведку недр шихана Куштау. Решение суда опубликовала в картотеке суда.

Суд обязал компанию прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана. Исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».

Связанная с Башкирской содовой компанией (БСК) «Сырьевая компания» получила лицензию разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау осенью 2019 года.

Начало работ на горе вызвало массовые протесты в регионе: жители пытались защитить шихан от промышленного уничтожения. Экоактивисты удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину, что привело к столкновениям с ЧОПом, обслуживающим БСК, и полицией.

Вскоре шихан Куштау объявили особо охраняемой территории, работы там прекратились. Шихан Куштау — отдельно стоящая гора в 18 километрах от Стерлитамака. Он является священным для башкир и упоминается в одной из древних народных легенд.

Теги:
sn, бск, суды, шиханы
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