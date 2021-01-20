Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 5 от 20 января 2021

Читать номер

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу разрешения на разведку недр шихана Куштау

Общество2

2
 

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу «Сырьевой компании» разрешения на разведку недр шихана Куштау. Решение суда опубликовала в картотеке суда.

Суд обязал компанию прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана. Исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».

Связанная с Башкирской содовой компанией (БСК) «Сырьевая компания» получила лицензию разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау осенью 2019 года.

Начало работ на горе вызвало массовые протесты в регионе: жители пытались защитить шихан от промышленного уничтожения. Экоактивисты удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину, что привело к столкновениям с ЧОПом, обслуживающим БСК, и полицией.

Вскоре шихан Куштау объявили особо охраняемой территории, работы там прекратились. Шихан Куштау — отдельно стоящая гора в 18 километрах от Стерлитамака. Он является священным для башкир и упоминается в одной из древних народных легенд.

Теги:
sn, бск, суды, шиханы
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera