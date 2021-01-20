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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу разрешения на разведку недр шихана Куштау
Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу «Сырьевой компании» разрешения на разведку недр шихана Куштау. Решение суда опубликовала в картотеке суда.
Суд обязал компанию прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана. Исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».
Связанная с Башкирской содовой компанией (БСК) «Сырьевая компания» получила лицензию разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау осенью 2019 года.
Начало работ на горе вызвало массовые протесты в регионе: жители пытались защитить шихан от промышленного уничтожения. Экоактивисты удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину, что привело к столкновениям с ЧОПом, обслуживающим БСК, и полицией.
Вскоре шихан Куштау объявили особо охраняемой территории, работы там прекратились. Шихан Куштау — отдельно стоящая гора в 18 километрах от Стерлитамака. Он является священным для башкир и упоминается в одной из древних народных легенд.