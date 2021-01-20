Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу разрешения на разведку недр шихана Куштау

Арбитражный суд Башкирии признал незаконной выдачу «Сырьевой компании» разрешения на разведку недр шихана Куштау. Решение суда опубликовала в картотеке суда.

Суд обязал компанию прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана. Исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры «Наследие».

Связанная с Башкирской содовой компанией (БСК) «Сырьевая компания» получила лицензию разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау осенью 2019 года.

Начало работ на горе вызвало массовые протесты в регионе: жители пытались защитить шихан от промышленного уничтожения. Экоактивисты удерживали продвижение техники добывающей компании на вершину, что привело к столкновениям с ЧОПом, обслуживающим БСК, и полицией.

Вскоре шихан Куштау объявили особо охраняемой территории, работы там прекратились. Шихан Куштау — отдельно стоящая гора в 18 километрах от Стерлитамака. Он является священным для башкир и упоминается в одной из древних народных легенд.