В России за сутки выявили 21 152 новых случая COVID-19. Это минимум с середины ноября

На территории России за последние сутки зафиксировали 21 152 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это минимальный показатель с 18 ноября прошлого года.

В Петербурге второй день подряд суточный прирост заболевших превышает этот показатель в Москве — на территории этих городов выявили 3 347 и 2 452 новых случая соответственно. Также оперштаб отчитался о 994 заразившихся в Подмосковье — накануне в данном регионе этот показатель был больше 1 000.

Умерли за сутки от коронавируса по стране 597 человек, из них 65 — в Москве и 72 — в Петербурге. Общее число скончавшихся от инфекции в России достигло 67 220. Выздоровели по стране 3 027 316 человек, из них 25 290 — за последние сутки.

Общее число случаев заражения в России достигло 3 633 952. По данным университета Хопкинса, она находится на четвертом месте в мире по этому показателю, ее опережают США (свыше 24 млн), Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (свыше 8,5 млн).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России заболеваемость COVID-19 с начала осени не превышала 20 случаев в сутки на 100 тысяч жителей. По ее словам, в стране наблюдается тренд на снижение этого показателя.