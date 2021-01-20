Основатель Alibaba Джек Ма впервые за почти три месяца появился на публике

Китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма впервые с 24 октября прошлого года появился на публике. Об этом сообщает Taiwan News.

Видео с Ма появилось на китайских деловых сайтах и других ресурсах. В 50-секундном ролике Ма поздравил учителей, которых поддерживает его благотворительный фонд. Свое долгое отсутствие перед общественностью он не прокомментировал.

СМИ обратили внимание на пропажу Ма в начале января. В октябре на форуме в Шанхае бизнесмен раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию. Газета The Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что бизнесмен не путешествует и избегает публичных выступлений из-за пандемии коронавируса.

Помимо того, что Ма перестал появляться на публике, в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group («дочка» Alibaba) на сумму свыше 34 млрд долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. В декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Позже Центральный банк страны предписал Ant Group устранить нарушения.