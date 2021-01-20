Суд в Хабаровске назначил освещавшему протесты журналисту 150 тысяч рублей штрафа. После заседания его задержали в четвертый раз

Центральный районный суд Хабаровска назначил 150 тысяч рублей штрафа журналисту издания «Арсентьевские вести» Дмитрию Тимошенко, освещавшему протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает Sota.Vision, информацию о штрафе подтвердили «Новой газете» в суде.

Суд признал Тимошенко виновным в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Sota.Vision отмечает, что после сегодняшнего заседания журналиста снова задержали, предположительно, на него хотят составить новый протокол по той же части той же статьи, пишет местный штаб политика Алексея Навального. Аналогичная ситуация была и вчера — Тимошенко задержали сразу после заседания и составили на него протокол.

Накануне суд в Хабаровске назначил Тимошенко 75 тысяч рублей штрафа, до этого его оштрафовали, как отмечает Sota.Vision, еще на 10 500 рублей. Таким образом, общая сумма штрафов для журналиста, освещавшего протесты, превышает 235 тысяч рублей.

Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года, они начались после задержания Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово».