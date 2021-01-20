Трамп объявил о помиловании своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек 

В последний день своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Так, президент помиловал политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, связанного с россиянкой Марией Бутиной. Он получил 7 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В перечень, как и ожидалось, не попали бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Зато в списке помилованных оказался бывший советник американского лидера Стивен Бэннон. В 2016 году он работал в предвыборном штабе Трампа, а после его избрания на пост президента занял должность главного стратега Белого дома. Вскоре он ушел со своего поста на фоне разногласий с главой государства.

Этим летом Бэннон стал фигурантом дела о мошенничестве и хищении средств при сборе денег на проведение кампании за строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп отказался от идеи превентивного помилования самого себя, членов своей семьи и ближайшего окружения. Такое решение он принял после консультаций с адвокатами: по их мнению, так шаг мог бы поставить уходящего президента в опасное положение после объявления ему импичмента.