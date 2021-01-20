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№ 5 от 20 января 2021

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Большинство российских регионов завершили год с дефицитом бюджета на фоне пандемии

Экономика3

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Из-за последствий пандемии 58 из 85 российских регионов завершили год с дефицитом бюджета. Это следует из предварительных данных Федерального казначейства, которые оказались в распоряжении РБК. 

Совокупный дефицит бюджетов всех субъектов федерации превысил 762 миллиарда рублей. Это 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Самая сложная ситуация — у Удмуртии (-16%), а также у Тюменской (-20%) и Кемеровской (-21%) областей. Следом идут Ямало-Ненецкий АО (-14%), Башкирия (-14%) и Архангельская область (-14%).

Покрывать дефицит регионам в 2020 году приходилось за счет накопленных резервов, либо за счет увеличения госдолга. 

Как отмечают эксперты РБК, дефицит бюджетов регионов связан с падением внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резким сокращением в секторе услуг. Именно поэтому, уверены эксперты, власти отказались от идеи вводить новый локдаун этой осенью. 

Больше других от введения весной периода нерабочих дней и запрета на работу многих предприятий пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, отмечает рейтинговое агентство НКР. В конце концов, это привело к снижению совокупного фонда оплаты труда на 45%. 

Теги:
sn, пандемия, регионы, дефицит

Трамп записал прощальное обращение к гражданам США

Политика224

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Президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение перед уходом с поста. Оно опубликовано на YouTube-канале Белого дома. 

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», — заявил Трамп. 

Он отметил, что не начал ни одну войну за время своего пребывания у власти. Однако лидер, по собственным словам, «как никогда раньше» боролся с Китаем. 

«Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— считает Трамп. 

Церемония инаугурации демократа Джозефа Байдена пройдет в Вашингтоне сегодня. Сам Трамп не будет на ней присутствовать. 

Республиканец после ноябрьских выборов долго не хотел признавать поражение. Однако он осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января, когда Конгресс утверждал результаты голосования. 

Теги:
em, сша, трамп
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