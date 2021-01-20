Большинство российских регионов завершили год с дефицитом бюджета на фоне пандемии

Из-за последствий пандемии 58 из 85 российских регионов завершили год с дефицитом бюджета. Это следует из предварительных данных Федерального казначейства, которые оказались в распоряжении РБК.

Совокупный дефицит бюджетов всех субъектов федерации превысил 762 миллиарда рублей. Это 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Самая сложная ситуация — у Удмуртии (-16%), а также у Тюменской (-20%) и Кемеровской (-21%) областей. Следом идут Ямало-Ненецкий АО (-14%), Башкирия (-14%) и Архангельская область (-14%).

Покрывать дефицит регионам в 2020 году приходилось за счет накопленных резервов, либо за счет увеличения госдолга.

Как отмечают эксперты РБК, дефицит бюджетов регионов связан с падением внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резким сокращением в секторе услуг. Именно поэтому, уверены эксперты, власти отказались от идеи вводить новый локдаун этой осенью.

Больше других от введения весной периода нерабочих дней и запрета на работу многих предприятий пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, отмечает рейтинговое агентство НКР. В конце концов, это привело к снижению совокупного фонда оплаты труда на 45%.