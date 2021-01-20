Опрос: почти 60% россиян выступают против введения «ковид-паспортов»

Больше половины россиян (60%) выступают против появления «ковид-паспортов», где будет содержаться информация о вакцинации от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Поддерживают инициативу о введении подобного документа только 12% респондентов. Еще 29% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Исследователи отметили, что число сомневающихся насчет вакцинации от COVID-19 уменьшается по мере роста доходов граждан, а число противников — прямо пропорционально уровню дохода респондентов. Так, среди россиян с заработком менее 30 тысяч рублей в месяц за появление «ковид-паспортов» выступают 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. Среди граждан с доходом выше 80 тысяч рублей число сторонников подобного документа поднимается до 15%, но и противников становится больше (64%), а не сформировали мнение только 21%.

Согласно данным опроса, среди тех, кто уже привился или переболел коронавирусом сторонников «ковид-паспортов немного больше (18%). Однако среди них велико и число противников нововведения (55%).

Критики «ковид-паспортов» чаще всего в качестве аргумента приводят то, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, а решение выдавать подобные документы называют дискриминационным. Среди людей с противоположной точкой зрения в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

В начале недели глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с начала февраля в регионе начнут внедрять систему специальных паспортов, которые будут выдавать тем, кто получил прививку от COVID-19, или те, кто уже переболел и имеет антитела. По словам Хабирова, на владельцев подобных документов не будут распространяться ограничения, введенные из-за пандемии. На Сахалине власти хотят ввести электронные сертификаты в виде QR-кода в телефонах для прошедших вакцинацию.