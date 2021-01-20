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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Трамп записал прощальное обращение к гражданам США
Президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение перед уходом с поста. Оно опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», — заявил Трамп.
Он отметил, что не начал ни одну войну за время своего пребывания у власти. Однако лидер, по собственным словам, «как никогда раньше» боролся с Китаем.
«Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— считает Трамп.
Церемония инаугурации демократа Джозефа Байдена пройдет в Вашингтоне сегодня. Сам Трамп не будет на ней присутствовать.
Республиканец после ноябрьских выборов долго не хотел признавать поражение. Однако он осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января, когда Конгресс утверждал результаты голосования.