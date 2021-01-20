Трамп записал прощальное обращение к гражданам США

Президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение перед уходом с поста. Оно опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», — заявил Трамп.

Он отметил, что не начал ни одну войну за время своего пребывания у власти. Однако лидер, по собственным словам, «как никогда раньше» боролся с Китаем.

«Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— считает Трамп.

Церемония инаугурации демократа Джозефа Байдена пройдет в Вашингтоне сегодня. Сам Трамп не будет на ней присутствовать.

Республиканец после ноябрьских выборов долго не хотел признавать поражение. Однако он осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января, когда Конгресс утверждал результаты голосования.