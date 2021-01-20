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«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие

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№ 5 от 20 января 2021

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Что произошло за ночь 20 января. Коротко

Общество1 070

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  • Президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение. «На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», — заявил он. Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена начнется в Вашингтоне уже сегодня.
  • Большинство российских регионов (58 из 85) завершили год с дефицитом бюджета на фоне пандемии. Согласно предварительным данным Казначейства, самый сильный дефицит — в Удмуртии, а также в Кемеровской, Тюменской областях. Общий дефицит бюджетов всех субъектов федерации составил 762,2 миллиарда рублей.
  • Юлия Навальная пожаловалась на слежку. По словам супруги политика Алексея Навального, которого Химкинский суд, проходящий в отделе полиции, задержал на 30 суток, под окнами ее дома вот уже сутки стоит автомобиль оперативников.
  • Около 60% россиян выступили против введения «иммунных паспортов», где будет содержаться информация о прививках от COVID-19. Об этом со ссылкой на опрос сообщает РБК. Большинство респондентов отмечают, что данные о наличии антител относятся к врачебной тайне. Многие уверены, что выдача подобных «паспортов» — дискриминационное решение.

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Теги:
sn, пандемия, сша, навальный
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