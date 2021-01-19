петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
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№ 5 от 20 января 2021Читать номер
Что произошло за день 19 января. Коротко
Общество122
«Новая газета»редакция
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- Политик Алексей Навальный выпустил расследование «Дворец для Путина» о геленджикской «даче-государстве» президента России. В ней, согласно материалам команды Навального, есть различные зоны отдыха (спа, массажная, парикмахерская, огромный бассейн, сауны, хамамы и т.д.), десятки других помещений, зимний сад, а также дорогая мебель. В расследовании, в частности, перечисляются такие предметы роскоши, как стол со встроенным баром за четыре млн рублей и 47 диванов стоимостью от 1,4 до двух млн рублей каждый. Как утверждают авторы, у президента есть также почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные фермы.
- Навальный, которого горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил в «Матросскую тишину» на 30 суток, опубликовал обращение из СИЗО. «Всем привет из знаменитого спецблока „Матросской тишины“ — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь», — написал он.
- «Важные истории» опубликовали материал, из которого следует, что в 40 % российских регионов пострадавшим от репрессий в советское время гражданам приходится ждать жилья более 15 лет. В Москве более 92% граждан всех групп ждут своей очереди на получение жилья свыше десяти лет, посчитало издание. В Петербурге таких людей – 75 %, в Краснодарском крае – 81 %, в Севастополе – 66 %, в Приморье – 41 %. В разговоре с «Важными историями» юрист Григорий Вайпан заявил, что для предоставления жилья жертвам репрессий без очереди нужно «примерно 2,5–3 миллиарда рублей».
- На улице Пречистенка в Москве люди возложили цветы на месте убийства неонацистами журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Всего с 19:00 до 20:00 почтить память погибших пришли около 100 человек. Ранее мэрия Москвы не согласовала традиционное шествии в годовщину убийства Бабуровой и Маркелова, сославшись на коронавирусные ограничения.
- Суд отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко. При этом Администрация колонии №6, где Коваленко отбывает наказание, была не против УДО. Суд объяснил свое решение тем, что «та тенденция, которую он видит в исправлении Коваленко, она непродолжительная». Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что решение суда будет обжаловано.
- США включили в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Под санкции также попали компания «КВТ-РУС», которой принадлежит судно, компания «Рустанкер» и танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
- Тем временем немецкая компания Bilfinger SE и швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group вышли из проекта «Северный поток — 2». «Газпром» допустил приостановку или прекращение строительства газопровода из-за санкций и «политического давления».
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